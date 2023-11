Cantieri del 110% fermi, risoluzione contratto o adempimento sono azioni sempre alternative di Rosario Dolce









Il committente, in caso di sospensione senza termine di un cantiere del superbonus da parte dell’appaltatore, può svolgere alternativamente due azioni giudiziarie contro quest’ultimo: può domandare l’esatto adempimento oppure, in via subordinata e alternativa, la risoluzione del contratto, ma non entrambi.

In altri termini, scelta una via, non è ammesso il ricorso ad un’altra. Lo ha stabilito il Tribunale di Pavia con la sentenza 1245/2023 pubblicata il 20 ottobre 2023.

A originare la pronuncia l’atto...