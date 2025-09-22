Sostenibilità e innovazione

Cantieri, nuove tecnologie per prevenire gli incidenti

Ai, robot, Iot nei progetti del bando Bit di Inail e Artes 4.0 per evitare cadute e scontri

di Cristina Casadei

Robotica, intelligenza artificiale, big data e sensoristica IoT sono tra le tecnologie più efficaci per prevenire gli incidenti sul lavoro, soprattutto nei cantieri dove si concentra una parte consistente degli eventi più gravi. Inail e Artes 4.0 hanno presentato a Roma i tre progetti che hanno vinto il Bando Bit (Bando Innovazione Tecnologica). A dispetto dei titoli difficili da decifrare promettono semplicemente di prevenire quella parte degli incidenti più frequenti nei cantieri e cioè le cadute...

