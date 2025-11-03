Carabinieri e Confabitare insieme per la sicurezza e la casa
Firmato a Bologna un Protocollo d’intesa
È stato siglato il 3 novembre, presso la Legione carabinieri Emilia-Romagna, il Protocollo d’intesa tra il Comando Legione carabinieri Emilia-Romagna e Confabitare, Associazione proprietari immobiliari.
L’accordo, firmato dal Generale di Brigata Enrico Scandone, Comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna, e da Alberto Zanni, Presidente Nazionale di Confabitare, nasce con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e il mondo della proprietà immobiliare, promuovendo...
