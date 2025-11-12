Fisco

Cartelle pazze Tari, Confabitare avverte i proprietari

A Bologna accertamenti con metrature errate, in alcuni casi fino a decine di metri quadrati in più rispetto alla reale superficie dell’immobile

Confabitare, associazione proprietari immobiliari, in questi giorni ha avuto numerose segnalazioni dai propri associati che hanno ricevuto accertamenti Tari con metrature errate, in alcuni casi fino a decine di metri quadrati in più rispetto alla reale superficie dell’immobile. Un errore che può trasformarsi in una “stangata” fiscale, con sanzioni, arretrati fino a cinque anni e un aumento permanente della tassa sui rifiuti.

Come spiega Confabitare, il Comune di Bologna effettua controlli incrociati...

