Cartelle pazze Tari, Confabitare avverte i proprietari

Confabitare, associazione proprietari immobiliari, in questi giorni ha avuto numerose segnalazioni dai propri associati che hanno ricevuto accertamenti Tari con metrature errate, in alcuni casi fino a decine di metri quadrati in più rispetto alla reale superficie dell’immobile. Un errore che può trasformarsi in una “stangata” fiscale, con sanzioni, arretrati fino a cinque anni e un aumento permanente della tassa sui rifiuti.

Come spiega Confabitare, il Comune di Bologna effettua controlli incrociati...