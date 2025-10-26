Casa, il bonus al 36% nel 2026 lascia in allerta gli investimenti
Sgravi ridotti, tempi incerti dei cantieri e discussioni sulla cedolare spiazzano chi sta per comprare un alloggio per sé o da locare
La conferma dei bonus casa per il 2026 da parte della manovra non azzera le incertezze di chi si accinge a comprar casa, per andare a viverci o per metterla a reddito. E tra chi punta all’investimento, e già pensa alla possibile redditività dell’immobile, i dubbi vengono alimentati dal dibattito politico sulla cedolare secca per gli affitti brevi: con gli aumenti dal 21 al 26% messi nero su bianco nel testo del Ddl di Bilancio trasmesso giovedì al Senato, ma già sconfessati da più voci della maggioranza...