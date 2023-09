Casa.it, WikiCasa e Trovacasa tra le migliori piattaforme web per acquisti immobiliari secondo i milanesi di Redazione

Lo studio di Unguess sullo stato di usabilità dei siti più comuni per le compravendite. Un campione di tester meneghini ne hanno valutato la qualità in base a parametri come facilità d'uso e sicurezza

Il tema del caro-affitti rimane sotto i riflettori per le proteste degli studenti universitari sull'aumento dei canoni dopo il Covid, ma anche i dati relativi alle compravendite non sono meno preoccupanti. I primi due mesi dell'anno hanno visto un calo dei mutui per l'acquisto della casa pari a – 23,56 per cento rispetto allo stesso periodo nel 2022. Chi acquista oggi deve fare i conti con budget decisamente poco accessibili e continue fluttuazioni del mercato immobiliare. A Milano, nello specifico, si è registrato un aumento dei prezzi del 6 per cento nel triennio, mentre valori positivi per l'acquisto degli immobili residenziali si ritrovano in città come Torino e Bologna (+3,26 per cento e +2,88 per cento).

Ma quali elementi prendono in considerazione i milanesi quando decidono di acquistare casa sulle piattaforme online? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Unguess, piattaforma di crowdsourcing specializzata nella realizzazione di test per ottenere dati oggettivi. Chiedendo a un gruppo di tester della community di Tryber, altra piattaforma di crowdsourcing, di valutare la qualità di sette tra i più noti siti web di annunci immobiliari (Casa.it, Immobiliare.it, WikiCasa, Case24, Trovacasa, Idealista, Tuttocasa.it), tramite la ricerca di un appartamento nel capoluogo meneghino da acquistare con un budget di 200 mila euro.

Come è stata condotta la survey

Per lo studio, sono stati coinvolti sedici candidati italiani della community, con un'età media di 38 anni. Tra loro, il 35 per cento frequenta più volte al mese siti per acquisti immobiliari e il 53 per cento prevalentemente da smartphone. Nella logica del Benchmark competitor test, il parterre è stato chiamato a valutare le piattaforme prima, durante e dopo l'uso per identificare quali fossero le migliori in base a parametri come facilità di utilizzo, numero di click, tempo necessario per il raggiungimento dell'obiettivo, grado di soddisfazione in merito all'esperienza d'uso e affidabilità della piattaforma.

I risultati

Dal test è emerso che Casa.it, WikiCasa e Trovacasa sono i migliori per facilità d'uso, sicurezza e tempo richiesto. 10,6 la media del numero di clic richiesti per cercare l'appartamento sui siti considerati, cifra coerente se si pensa che mediamente in meno di 3,2 minuti l'utente può completare la ricerca. Tra le diverse piattaforme, c'è da dire, i dati risultano abbastanza simili: dimostrazione che sono i piccoli dettagli a fare la differenza per distinguersi dai competitor. Più variabile, invece, il parametro della facilità d'uso, con punteggi nettamente differenti tra i siti arrivati sul podio (con un punteggio medio di 6,5 su 7) e quelli alle ultime posizioni. Anche in termini di sicurezza, Casa.it, WikiCasa e Trovacasa rimangono in cima, con una media di 6,1 su 7. Infine, alla domanda «Quanto ti è sembrato veloce eseguire il compito?», le risposte attestano una media di 5,1 su 7 ma sono in linea con gli altri valori collezionati dai principali attori in gioco.

I consigli di Unguess

Per aiutare le aziende a migliorare l'esperienza di acquisto degli utenti, Unguess ha compilato una lista di consigli utili:

1) Anticipare i bisogni, dando all'utente tutte le funzionalità di cui ha bisogno nel momento in cui potrebbero servire. Una gestione ottimizzata dei filtri di ricerca, ad esempio, permette a chiunque di interagire facilmente col proprio elenco di immobili;

2) Lasciare libero l'utente di navigare: anche se si cerca di fornire sempre nuovi elementi, è importante non creare attriti o processi inaspettati che potrebbero bloccare la navigazione o portare il potenziale acquirente ad abbandonare la ricerca;

3) Creare coinvolgimento: di fronte a modalità di utilizzo simili, la carta vincente sta nel rendere accattivante ogni piccola azione, ad esempio curando le animazioni dell'interfaccia;

4) Lasciare agli utenti il controllo: quando una persona sa cosa vuole, la sua attenzione si concentra sulla velocità con cui riesce a ottenerlo, per cui i filtri sono fondamentali nella gerarchia informativa della pagina;

5) Puntare su un'interfaccia semplice: utilizzare elementi grafici leggeri e minimali può fare la differenza. Non solo: è importante anche non sovraccaricare l'utente con elementi o funzioni non essenziali;

6) Non dare niente per scontato: una volta che l'utente ha trovato la casa dei sogni, il compito non è finito. Bene rendere visibili in più punti le call to action per il passo successivo, il contatto diretto col venditore.