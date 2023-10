Case green. Appello di Confedilizia al Governo: fermate la direttiva case green

Oggi 12 ottobre giornata decisiva scrive il presidente Spaziani Testa

Scongiurare l’approvazione di una normativa «che per l’Italia sarebbe devastante». È l’appello che Confedilizia lancia al governo in vista della giornata di un nuovo round, il 12 ottobre, potenzialmente decisivo, del negoziato fra Parlamento, Consiglio e Commissione Ue (il cosiddetto trilogo) sulle case green.

In una lettera alla premier Giorgia Meloni, il presidente dell’associazione Giorgio Spaziani Testa parla di «un’accelerazione preoccupante» e di «una pericolosissima forzatura, resa ancora più grave dalla recentissima reintroduzione nel testo, con un vero e proprio blitz notturno, dell’articolo che prevede le sanzioni».

L’intento, «evidente, - afferma Spaziani Testa - è di cercare di chiudere in fretta la partita della direttiva per evitare il rischio che nuove maggioranze politiche possano, nella prossima legislatura europea, stravolgere l’impianto di questo come di altri provvedimenti compresi nel Green Deal». Spaziani Testa perciò rivolge alla Meloni «un accorato appello affinché, in coerenza con gli impegni assunti in Parlamento, il Governo svolga fino all’ultimo momento disponibile ogni possibile azione per scongiurare l’approvazione di una normativa che per l’Italia sarebbe devastante e sulla quale la Confedilizia ha iniziato a lanciare l’allarme già due anni fa». Confedilizia ricorda quindi anche «la netta contrarietà» di tre ministri tedeschi e «le forti perplessità» di altri governi per un provvedimento definito «intriso di ideologia e fanatismo».