Case green, direttiva al voto finale. Cosa cambia per caldaie, ristrutturazioni e solare

La direttiva europea Case green chiude il suo percorso. Nella Plenaria di Strasburgo di martedì 12 marzo è in programma il voto che lancerà il discusso provvedimento verso l’entrata in vigore. Dopo due anni di trattative e a un anno esatto dal primo via libera del Parlamento europeo, la Energy performance of buildings directive (Epbd) dovrà fare solo un ultimo passaggio, superato lo scoglio di questo voto: manca, a questo punto, soltanto l’adozione formale da parte del Consiglio, che rappresenta ...

