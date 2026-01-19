Case green, l’Italia non invia il piano di attuazione
Mancata la scadenza del 31 dicembre 2025 per inviare il nostro piano a Bruxelles: insieme all’Italia mancano altri big europei come Francia e Germania
Italia ancora ferma sulle case green. Il nostro paese ha mancato la prima scadenza chiave nell’attuazione della Energy performance of buildings directive (Epbd): il piano di ristrutturazione degli immobili non è stato recapitato a Bruxelles, nella sua prima bozza, entro il 31 dicembre, come era previsto dalle norme comunitarie. Non è ancora chiaro, insomma, come contiamo di raggiungere i target di riqualificazione, molto ambiziosi, fissati dalla direttiva. Anche perché, nel frattempo, non si muovono...