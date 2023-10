Case green, le reazioni di Confedilizia e Uppi alle ultime novità

Il negoziato Ue sulle case green procede all’insegna della flessibilità invocata dagli Stati membri. Serve ancora una riunione dei negoziatori a dicembre, per finalizzare il testo, ma, se non ci fossero modifiche, gli Stati membri otterrebbero comunque molto margine per l’applicazione della direttiva. Ad essi spetterà elaborare un piano entro il 2050 con target di riduzione dei consumi di energia. L’armonizzazione delle certificazioni energetiche a livello Ue è stata rimossa.

E arrivano le prime reazioni: ha prevalso il buon senso plaude Confedilizia. Per il presidente Giorgio Spaziani Testa giungono notizie confortanti. «La riunione notturna del trilogo del 12 ottobre, nonostante fosse stata convocata ‘ad oltranza’ per chiudere il testo forzando la mano, ha avuto come esito il rinvio a una successiva riunione in dicembre e – comunque – l’eliminazione delle norme che imponevano l’obbligo di effettuare gli interventi sugli immobili. Si tratta di una grande vittoria - precisa Spaziani Testa - La Confedilizia ha iniziato ben due anni fa a lanciare l’allarme, a Bruxelles e a Roma, sugli enormi pericoli che l’approvazione della direttiva come impostata avrebbe comportato. Siamo grati al Governo per avere agito, anche col personale impegno del Presidente del Consiglio, per scongiurare un esito infausto».

Restano invece preoccupati il presidente nazionale Uppi Fabio Pucci e il segretario generale Jean-Claude Mochet. In una nota definiscono «l’attesissima riunione del trilogo» un nulla di fatto.

Uppi perciò « auspica che vengano ascoltate le associazioni di categoria per evitare che vengano prese decisioni che non gioveranno né all’ economia né all’ambiente. Si potrebbe, per cominciare, immaginare un percorso assistito in termini di agevolazioni fiscali o contributi sui lavori, evitando però un nuovo caos come per il superbonus. L’Uppi resta presente nel dibattito parlamentare e non farà sconti sulla difesa della proprietà» conclude la nota dell’Unione dei piccoli proprietari immobiliari.