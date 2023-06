Case green, al via il negoziato finale Primi scogli su ispezioni e controlli di Giuseppe Latour









La volata finale per arrivare all’approvazione della direttiva Case green parte oggi. È in programma per stamattina a Bruxelles il primo trilogo sulla revisione della Epbd, la contestatissima Energy performance of buildings directive, sulla quale a metà marzo la Plenaria del Parlamento europeo ha espresso il suo voto. I rappresentanti di Parlamento, Consiglio e Commissione si siederanno per la prima volta attorno a un tavolo per arrivare a una mediazione su un testo condiviso.

Il relatore della proposta...