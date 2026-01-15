Case popolari, 250mila in attesa. A Milano e dintorni 60mila in lista

Liste di attesa per le case popolari che mettono in fila 250mila famiglie, in tutta Italia. Con una concentrazione particolare nei grandi centri urbani, dove l’emergenza abitativa colpisce in modo più forte e taglia fuori più persone dal mercato. Il caso di Milano - il mercato immobiliare più caro d’Italia e, quindi, anche quello che esclude più persone - è quello più significativo: 20mila persone in attesa in città, che salgono a 60mila se consideriamo tutto l’hinterland e i Comuni vicini. Ma i ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi