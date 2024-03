Catasto, rendite +2,9% in 10 anni Non c’è l’effetto superbonus

Nel mondo apparentemente immobile del catasto, c’è sempre qualcosa che si muove: in dieci anni – dal 2012 al 2022 – la rendita catastale media delle abitazioni è salita del 2,9%, da 477 a 491 euro. Sembra irrilevante, ma con l’aliquota Imu al 10,6 per mille (applicata in moltissimi Comuni) significa 24 euro in più di imposte all’anno su una casa locata o sfitta.

Il rialzo non dipende dal superbonus. Dal 2020 al 2022, infatti, i valori si muovono solo di uno zero virgola. L’assenza di un “effetto-110...