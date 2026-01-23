Cedolare secca e locazioni brevi: alle pertinenze stesso trattamento dell’immobile principale
C’è una specifica procedura da seguire nella compilazione dei modelli dichiarativi
La Direzione regionale delle Entrate della Lombardia, con il parere 904-8/2025 del 12 dicembre 2025, si è espressa in merito al trattamento fiscale applicabile alle pertinenze locate con contratti di locazione breve, in relazione all’unità immobiliare principale per la quale il locatore opta per la cedolare secca al 21%. In particolare, è stato chiarito che le pertinenze concesse in locazione breve insieme all’abitazione principale devono essere assoggettate alla medesima aliquota agevolata prevista...