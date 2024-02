Cessione del credito e sconto, data spartiacque per fruirne

La domanda È possibile cedere per la prima volta il credito per lavori di ristrutturazione edilizia (diversi da quelli legati al Superbonus) da parte di una persona fisica a una società, con Cila (comunicazione inizio lavori asseverata) presentata ad aprile 2023 e inizio lavori a maggio 2023, qualora al 17 febbraio 2023 i lavori non siano iniziati e non risultino versati acconti, ma sia il cedente sia il cessionario attestino, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che la data dell’avvio dei lavori è antecedente al 17 febbraio 2023? I lavori devono obbligatoriamente essere terminati entro il 31 dicembre 2023?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 12 febbraio 2024

La risposta alla prima domanda è negativa. Considerato che il Dl 11/2023 pone come spartiacque la data del 16 febbraio 2023, quale limite per poter fruire della cessione del credito e dello sconto in fattura, il lettore può beneficiare dell’agevolazione esclusivamente nella forma della detrazione d’imposta. Infatti il decreto prevede che, per gli interventi per...