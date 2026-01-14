Chi raccoglie i preventivi per installare l’ascensore
Ciascun condomino può fare richiesta all’amministratore di installare l’impianto
L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 29 dicembre 2025
L’installazione di un nuovo impianto di ascensore, in un edificio che ne è privo, costituisce una innovazione, diretta - sussistendo i presupposti di cui al decreto del ministero dei Lavori pubblici 236/1989 - a eliminare le barriere architettoniche, per cui ciascun condomino può farne richiesta all’amministratore, affinché, nei 30 giorni successivi alla richiesta...