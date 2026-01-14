L'esperto rispondeCondominio

Chi raccoglie i preventivi per installare l’ascensore

Ciascun condomino può fare richiesta all’amministratore di installare l’impianto

di Augusto Cirla

La domanda

Vivo in un condominio di tre piani senza ascensore. Ho scritto all’amministratore per chiedere se è possibile portare, nella prossima assemblea condominiale, la proposta di valutare l’installazione di un ascensore. L’amministratore mi ha risposto invitandomi a effettuare la ricerca di preventivi. Mi chiedo perché, come condomino, devo contattare io le aziende e cercare i preventivi, in luogo dell’amministratore, da cui mi sarei atteso l’espletamento di questa attività. È lecito che l’amministratore sposti su di me, condomino, l’onere di cercare i fornitori e chiedere i preventivi o, invece, l’amministratore è tenuto a effettuare questa ricerca?

L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 29 dicembre 2025

L’installazione di un nuovo impianto di ascensore, in un edificio che ne è privo, costituisce una innovazione, diretta - sussistendo i presupposti di cui al decreto del ministero dei Lavori pubblici 236/1989 - a eliminare le barriere architettoniche, per cui ciascun condomino può farne richiesta all’amministratore, affinché, nei 30 giorni successivi alla richiesta...

