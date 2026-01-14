Chi raccoglie i preventivi per installare l’ascensore

La domanda

Vivo in un condominio di tre piani senza ascensore. Ho scritto all’amministratore per chiedere se è possibile portare, nella prossima assemblea condominiale, la proposta di valutare l’installazione di un ascensore. L’amministratore mi ha risposto invitandomi a effettuare la ricerca di preventivi. Mi chiedo perché, come condomino, devo contattare io le aziende e cercare i preventivi, in luogo dell’amministratore, da cui mi sarei atteso l’espletamento di questa attività. È lecito che l’amministratore sposti su di me, condomino, l’onere di cercare i fornitori e chiedere i preventivi o, invece, l’amministratore è tenuto a effettuare questa ricerca?