Citofoni: come cambiare o eliminare i codici numerici

La domanda

Un condominio è costituito da diverse palazzine, con una o più scale. Il portone di ingresso principale sulla pubblica via è unico; poi ogni scala, all’interno del comprensorio condominiale, ha il suo portone di accesso. Su ognuno di questi portoni (principale e scale) sono installati videocitofoni, con la funzione di apertura dall’esterno a codice numerico. Ogni portone è poi dotato della sua specifica chiave fisica di apertura manuale. L’apertura a codice numerico non è prevista né citata nel regolamento condominiale. Si ritiene che il sistema di apertura a codici numerici non sia sicuro, anche perché il codice, attivato inizialmente dal costruttore, è uguale per tutti gli accessi e non è mai stato cambiato, tanto che ormai si è appurato che esso è noto anche a persone estranee al condominio. Si chiede se, per disattivare, o anche solo per modificare, il codice, è necessaria una delibera assembleare e, se sì, qual è la maggioranza richiesta.