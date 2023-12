Come amministrare i condomìni in aree a rischio idrogeologico

I dati sul dissesto idrogeologico nel nostro paese sono pesanti: in Italia, infatti, avvengono circa 2/3 delle frane che si verificano in Europa ed è il territorio che subisce di più gli effetti di violente piogge. Risponde alla domanda: L’amministratore come fa a conoscere i rischi geologici e idrogeologici a cui è esposto il condominio che gestisce? l’interessante studio condotto dall’ingegner Alessandra Fantini (Centro studi Gesticond): è necessario verificare innanzitutto la cartografia dei rischi...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi