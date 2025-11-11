Come fare se il compratore non si presenta al rogito: guida operativa per tutelare il venditore

Il mancato rogito come fattispecie contrattuale
Il mancato rogito da parte dell’acquirente è un evento giuridicamente rilevante che genera vincolo del bene, perdita economica e rischi di responsabilità professionale per l’intermediario. Quando il compratore non si presenta al rogito notarile, soprattutto dopo la firma del preliminare di compravendita, il venditore rimane vincolato e l’agente immobiliare esposto a contestazioni per negligenza.
La procedura corretta per il mancato rogito trasforma il fatto materiale (assenza dell’acquirente al rogito...
Argomenti
I punti chiave
- Il mancato rogito come fattispecie contrattuale
- Quale rimedio ha il venditore se la stipulazione della scrittura definitiva non avviene?
- Inquadramento giuridico: la natura del preliminare e l’obbligo di contrarre
- Il fondamento normativo: il termine essenziale e la giurisprudenza recente
- I rimedi disponibili per il venditore: natura, requisiti e coordinamento
- Il calcolo del danno da lucro cessante: come quantificare il pregiudizio
- Implicazione operativa
- Aspetti fiscali: tassazione della caparra trattenuta secondo il D.Lgs. 139/2024
- La responsabilità dell’agente immobiliare: obblighi informativi e onere della prova
- Come agire concretamente: i 6 passaggi operativi
- Conclusione operativa
