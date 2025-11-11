Come fare se il compratore non si presenta al rogito: guida operativa per tutelare il venditore

Il mancato rogito come fattispecie contrattuale

Il mancato rogito da parte dell’acquirente è un evento giuridicamente rilevante che genera vincolo del bene, perdita economica e rischi di responsabilità professionale per l’intermediario. Quando il compratore non si presenta al rogito notarile, soprattutto dopo la firma del preliminare di compravendita, il venditore rimane vincolato e l’agente immobiliare esposto a contestazioni per negligenza.

La procedura corretta per il mancato rogito trasforma il fatto materiale (assenza dell’acquirente al rogito...