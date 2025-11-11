ApprofondimentoCompravendita

Come fare se il compratore non si presenta al rogito: guida operativa per tutelare il venditore

di Fabrizio Stella - Esperto immobiliare

N. 1216

Consulente Immobiliare

Il mancato rogito come fattispecie contrattuale

Il mancato rogito da parte dell’acquirente è un evento giuridicamente rilevante che genera vincolo del bene, perdita economica e rischi di responsabilità professionale per l’intermediario. Quando il compratore non si presenta al rogito notarile, soprattutto dopo la firma del preliminare di compravendita, il venditore rimane vincolato e l’agente immobiliare esposto a contestazioni per negligenza.

La procedura corretta per il mancato rogito trasforma il fatto materiale (assenza dell’acquirente al rogito...

Consulente Immobiliare

Argomenti

I punti chiave

  1. Il mancato rogito come fattispecie contrattuale
  2. Quale rimedio ha il venditore se la stipulazione della scrittura definitiva non avviene?
  3. Inquadramento giuridico: la natura del preliminare e l’obbligo di contrarre
  4. Il fondamento normativo: il termine essenziale e la giurisprudenza recente
  5. I rimedi disponibili per il venditore: natura, requisiti e coordinamento
  6. Il calcolo del danno da lucro cessante: come quantificare il pregiudizio
  7. Implicazione operativa
  8. Aspetti fiscali: tassazione della caparra trattenuta secondo il D.Lgs. 139/2024
  9. La responsabilità dell’agente immobiliare: obblighi informativi e onere della prova
  10. Come agire concretamente: i 6 passaggi operativi
  11. Conclusione operativa

Correlati

Come vendere un immobile ereditato: le verifiche preventive che evitano blocchi operativi

Gli ultimi contenuti di Consulente Immobiliare