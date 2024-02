Come ottenere l’ispezione della canna fumaria collettiva

La domanda Due mesi fa, il tecnico caldaista mi ha prescritto di sostituire la caldaia dell’impianto autonomo dell’appartamento in cui abito, a causa delle frequenti interruzioni nel funzionamento, dovute alla tipologia di caldaia e alla canna fumaria con tiraggio modesto. I caldaisti che ho consultato mi hanno chiesto di poter effettuare una ispezione della canna fumaria. Mi sono rivolto all’amministratore, sollecitando più volte l’ispezione, in quanto la canna fumaria è parte comune del condominio. A distanza di due mesi, nulla è accaduto. Quali strumenti posso azionare per ottenere l’ispezione della canna fumaria?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 15 gennaio 2024

In termini generali - salvo verifica del motivo per il quale la canna fumaria non sarebbe efficace - costituisce onere dell’amministratore di condominio mantenere in efficienza e a norma gli impianti comuni (si veda l’articolo 1130 del Codice civile). Il lettore può, dunque, prima di tutto inviare una raccomandata o una Pec - messaggio di posta elettronica certificata...