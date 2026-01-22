L'esperto rispondeCondominio

Come suddividere i costi del lastrico a uso esclusivo

Si applica la disciplina dell’articolo 1126 Codice civile e non la suddivisione in parti uguali

di Smeralda Cappetti

La domanda

Dovendo ripartire le spese per un lastrico a uso esclusivo (terrazzo), che funge da copertura a un solo immobile, si applica l’articolo 1125 oppure l’articolo 1126 del Codice civile?

Per la ripartizione delle spese relative a un lastrico solare, o terrazzo, a uso esclusivo, che funge da copertura per un solo immobile sottostante, si applica l’articolo 1126 del Codice civile. L’articolo 1125 del Codice civile, che prevede la ripartizione in parti uguali delle spese tra i proprietari dei piani l’uno all’altro sovrastanti, è applicabile solo...

