Come suddividere i costi del lastrico a uso esclusivo
Si applica la disciplina dell’articolo 1126 Codice civile e non la suddivisione in parti uguali
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 12 gennaio 2026
Per la ripartizione delle spese relative a un lastrico solare, o terrazzo, a uso esclusivo, che funge da copertura per un solo immobile sottostante, si applica l’articolo 1126 del Codice civile. L’articolo 1125 del Codice civile, che prevede la ripartizione in parti uguali delle spese tra i proprietari dei piani l’uno all’altro sovrastanti, è applicabile solo...