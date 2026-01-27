Comodato di un bene comune senza ok dell’ assemblea: revocato l’amministratore
La concessione in comodato è atto di straordinaria amministrazione per la gratuità dell’uso, l’esclusione degli altri condòmini dal godimento e l’assenza di un beneficio per la collettività
Con l’ordinanza 10352/2025 il Tribunale di Milano offre una lettura rigorosa dei limiti dei poteri dell’amministratore, ribadendo la funzione sanzionatoria e fiduciaria della revoca giudiziale ex articolo 1129 Codice civile.
I fatti
La vicenda nasce dalla stipula, da parte dell’amministratore, di un contratto di comodato d’uso gratuito avente ad oggetto un locale condominiale, destinato all’utilizzo esclusivo di un singolo condomino, con durata annuale e rinnovo tacito, senza preventiva deliberazione assembleare...
di Carlo Pikler - responsabile Centro studi Privacy and Legal Advice