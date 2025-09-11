Compravendite immobiliari: sul sito delle Entrate i dati del secondo trimestre 2025

Disponibili sul sito internet dell’agenzia delle Entrate le statistiche dell’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) con i dati sulle compravendite nel settore residenziale, non residenziale e dei terreni nel secondo trimestre del 2025. Il report rappresenta una sintesi dell’andamento dei mercati immobiliari, con dettagli per aree, capoluoghi e grandi città e contiene i dati tratti dalle note di trascrizione degli atti di compravendita, registrati presso gli uffici di pubblicità immobiliare dell...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi