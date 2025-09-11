Compravendite immobiliari: sul sito delle Entrate i dati del secondo trimestre 2025
Crescono gli scambi di abitazioni: +8,1% rispetto allo scorso anno
Disponibili sul sito internet dell’agenzia delle Entrate le statistiche dell’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) con i dati sulle compravendite nel settore residenziale, non residenziale e dei terreni nel secondo trimestre del 2025. Il report rappresenta una sintesi dell’andamento dei mercati immobiliari, con dettagli per aree, capoluoghi e grandi città e contiene i dati tratti dalle note di trascrizione degli atti di compravendita, registrati presso gli uffici di pubblicità immobiliare dell...