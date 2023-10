Con lo stop alle cessioni bonus casa in fumo per il 25% dei beneficiari di Dario Aquaro e Cristiano Dell’Oste

Grandi differenze tra agevolazioni: per il Caf Acli il 95% dei crediti derivanti da superbonus è stato trasferito da contribuenti incapienti

Con lo stop alle cessioni il 25% dei contribuenti che hanno venduto i bonus casa sarebbe spiazzato. E non riuscirebbe più a usare – in tutto o in parte – le agevolazioni nella dichiarazione dei redditi. La perdita media annua sarebbe di 3.507 euro per i contribuenti totalmente incapienti (quelli che hanno un’Irpef pari a zero) e di 10.021 euro per i parzialmente incapienti (coloro che dichiarano un’imposta insufficiente ad assorbire l’ammontare del bonus). Una perdita da moltiplicare per il numero di rate annue in cui si recupera il bonus (mediamente cinque). Sono proiezioni su dati reali, elaborati su una platea di oltre 78mila clienti del Caf Acli che hanno presentato il modello 730 e hanno ceduto almeno un credito d’imposta per lavori edilizi. Mentre ancora si discute sulle sorti del superbonus e sulla stretta alle cessioni arrivata a febbraio con il Dl 11/2023, l’incrocio tra crediti d’imposta e dichiarazioni dei redditi permette di capire cosa potrebbe accadere in futuro ai conti delle famiglie. Quanto ai conti pubblici, invece, l’ultima fotografia l’ha scattata la Nadef approvata la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri: superbonus e altri sgravi edilizi hanno zavorrato le casse dello Stato, frenando la discesa del debito e pesando per lo 0,9% sul deficit 2023 (che sale così al 5,3 per cento).

Quando l’Irpef è sufficiente

A prima vista, il 25% di contribuenti spiazzato dallo stop alle cessioni può sembrare una percentuale bassa. Dopotutto, c’è un 75% che sarebbe riuscito a sfruttare i bonus anche senza poterli trasferire a una banca o, tramite lo sconto in fattura, all’impresa che ha eseguito i lavori. Se però guardiamo gli importi medi, questo 75% di contribuenti “capienti” ha speso relativamente poco per i lavori (circa 12mila euro) e ha una rata media di appena 802 euro, che può essere scaricata senza difficoltà dall’imposta netta (7.300 euro). La spesa media – con ogni probabilità – è condizionata dalla presenza di quote riferite a lavori condominiali. Inoltre, una rata poco superiore a un decimo della spesa indica che la maggior parte delle agevolazioni utilizzate è a recupero decennale: bonus ristrutturazioni ordinari (50%), ecobonus o, al limite, bonus facciate (90-60%). A ben vedere, perciò, l’elevata percentuale di contribuenti capienti dimostra quanto la cessione del credito e lo sconto in fattura siano stati usati dal 2020 anche per gli interventi edilizi di taglia minore, incentivati dalle detrazioni ordinarie. In vista del 2024, lo stop alle cessioni – in linea di principio – non impedirà di sfruttare in dichiarazione dei redditi i bonus ordinari per lavori da eseguire su singole unità immobiliari. Rischiano però di non partire affatto molti cantieri in condomino, dove potrebbero esserci contribuenti incapienti che si oppongono alla delibera o, comunque, proprietari che – pur avendo capienza – votano «no» perché non possono o non vogliono anticipare la spesa.

Il danno agli incapienti

Tra i contribuenti incapienti, balza all’occhio il peso del superbonus. Con una spesa che si attesta a quasi 27mila euro tra i totalmente incapienti e a 75mila euro tra i parzialmente incapienti. E che sale a 88mila e 160mila euro considerando coloro che hanno ceduto i bonus più ricchi (il 20% della platea). A questi livelli di spesa, la cessione diventa indispensabile. Altrimenti si arriva a sprecare agevolazioni fiscali fino a 32mila euro all’anno (per quattro anni).

Il peso del superbonus

Di fatto, il 95% dei crediti da superbonus gestiti dal Caf Acli è stato ceduto da contribuenti che non avrebbero potuto usarli interamente in dichiarazione. È una percentuale che scende al 56% con il bonus facciate e a meno del 50% con le diverse detrazioni ordinarie. Insomma: senza cessione, agevolazioni come il 110% o il 90% da recuperare in quattro o cinque anni sono destinate a non essere più usate, anche se dovessero rimanere in vigore. E se l’obiettivo dello Stato sarà quello di continuare a incentivare i lavori di riqualificazione, serviranno meccanismi alternativi efficaci. Al contrario, se l’esigenza è quella di contenere la spesa pubblica, l’esperienza degli anni scorsi prova che lo cessione e lo sconto funzionano benissimo anche con i bonus meno ricchi. E impone di tener d’occhio il bonus barriere architettoniche del 75%, che è rimasto l’unico sempre trasferibile.