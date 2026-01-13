Condanna dello stabilimento balneare dove si esercita intrattenimento musicale

Il titolare di di un’attività commerciale ricorreva in Cassazione avverso un’ordinanza – ingiunzione emessa dal Comune che lo sanzionava per avere esercitato un’attività di intrattenimento musicale e danzante oltre l’orario consentito. In particolare il Tribunale, che confermava la sanzione, riteneva che l’attività musicale svolta dalla società che gestiva uno stabilimento balneare fosse accessoria a quella commerciale e di somministrazione di bevande, soggetta alle norme sulla liberalizzazione, ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 2,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi