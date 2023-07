Condomìni vicini, accesso al fondo altrui con tutela cautelare e cauzione di Rosario Dolce

La concessione del via libera richiede al giudice di merito un’attenta valutazione dello stato dei luoghi per capire se si tratta della soluzione più comoda per le due parti coinvolte

Il caso da cui prende spunto la controversia riguarda la domanda cautelare avanzata da un condominio per la tutela delle proprie «parti comuni» contro un adiacente condominio, finalizzata a consentire, a norma dell’articolo 843 del Codice civile, accesso e passaggio, attraverso una strada carrabile presente nel fondo di proprietà limitrofa, di mezzi e persone del gestore del servizio idrico. Questo accesso nel fondo altrui – per come riportato nel provvedimento in commento ( si tratta dell’ordinanza...