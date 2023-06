Condominio e sicurezza, come agire perché condòmini e amministratore collaborino? di Federica Novella Riccardi - Garante Condominio e Nicola Ricci - presidente Osservatorio nazionale condomìni

Link utili Il condominio può godere dell'indennizzo se ha stipulato una polizza assicurativa sulla responsabilità civile

Dati recenti dimostrano che la stipula di una polizza assicurativa è tema molto sentito. All’amministratore spetta il compito di verificarne con attenzione i contenuti

Il tema della sicurezza è un punto focale su cui converge l'interesse di molti attori nel mondo del condominio, per svariati motivi che non sempre sono considerati. In primo luogo, chiunque abbia una proprietà o un bene ha tutto l'interesse materiale ed economico di mettere al sicuro il proprio investimento, per fini speculativi o per fini conservativi.

Compro un immobile, lo tengo in sicurezza come patrimonio personale o familiare o per metterlo a reddito. In secondo luogo, beni e proprietà immobiliari...