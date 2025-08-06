Condominio, l’estensione delle competenze del Giudice di pace slitta di un anno
Il Decreto giustizia 2025 rinvia tutto all’ottobre 2026 per non disperdere i fondi Pnrr
Un anno in più per predisporre gli uffici dei giudici di pace ed evitare la paralisi che gli avvocati denunciano da tempo. Nella seduta del Consiglio dei ministri del 4 agosto scorso, il via libera allo schema del decreto legge giustizia 2025 (il cui testo è ancora in fase di pubblicazione ufficiale) contiene una serie di misure urgenti al fine specifico di raggiungere entro il 30 giugno 2026 gli obiettivi fissati nel Pnrr, in termini di riduzione dei tempi processuali ed efficientamento degli uffici...