Condominio minimo, i rimedi ai bonifici parlanti errati

La domanda

Per lavori di ristrutturazione di parti comuni, in un condominio minimo, sono stati emessi bonifici parlanti errati. A fronte di fatture intestate al condominio (suddivise pro quota per ogni proprietà), sono stati erroneamente emessi i bonifici parlanti dai proprietari, indicanti loro stessi come beneficiari, mentre tali bonifici dovevano essere emessi dal condominio. È possibile annullare i bonifici parlanti (in accordo con i fornitori), per riemetterli corretti? In alternativa, è possibile fare accettare la modalità utilizzata, visto che, comunque, le trattenute alla fonte, previste per legge, sono state effettuate, e chi doveva pagare lo ha effettivamente fatto?