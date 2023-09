di Francesco Machina Grifeo









«È valida la notificazione effettuata (ai sensi della legge n. 53/1994) dal domiciliatario che sia stato a ciò delegato, anche verbalmente, dal difensore munito di procura alle liti, qualora tanto lui quanto il delegato siano stati autorizzati a eseguire notificazioni dall’ordine degli avvocati». Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la ordinanza n. 26356 , affermando un principio di diritto e prendendo posizione rispetto a tre diverse soluzioni giurisprudenziali.

La II Sezione civile ha così accolto il ricorso di un condomino contro la sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva accolto l’impugnazione incidentale di un condominio di Milano che aveva contestato la mancata declaratoria da parte del giudice di primo grado della inesistenza della notificazione della opposizione al decreto che aveva ingiunto alla ricorrente il pagamento di spese condominiali, per essere stata eseguita da un avvocato privo di poteri rappresentativi in quanto semplice domiciliatario, abilitato alla sola ricezione delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo per conto del difensore e non anche al compimento di atti di impulso processuale.

La Suprema corte ricorda che sulla questione delle conseguenze sulla validità della notificazione effettuata, ai sensi della legge n. 53/1994, dall’avvocato al quale non sia stata conferita procura alle liti, ma che sia stato nominato domiciliatario, sono presenti tre orientamenti. Secondo un primo orientamento (seguito dalla pronuncia impugnata) “poiché … solo l’avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche, la notifica eseguita dal procuratore semplice domiciliatario è inesistente, né è suscettibile di sanatoria”. Ad avviso di un secondo orientamento, la notificazione eseguita ….dall’avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura alle liti, è affetta non da inesistenza, bensì da nullità rilevabile d’ufficio e sanabile ex tunc per effetto della sua rinnovazione … trattandosi di vizio di forma del procedimento notificatorio attinente alla sola fase di adempimento materiale della delega affidata al domiciliatario, atteso che l’istanza di notifica proviene comunque da chi ha il legittimo ius postulandi”.



Infine, secondo il terzo orientamento, cui aderisce il Collegio, “il principio secondo cui l’attività di impulso del procedimento notificatorio - consistente essenzialmente nella consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario - può essere delegata, anche verbalmente, dal soggetto legittimato, e cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio, ad altra persona, opera anche quando la notifica sia eseguita, ai sensi degli artt. 1 e ss. della l. n. 53 del 1994, dall’avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura alle liti, in quanto la legge citata non esclude espressamente la delegabilità di tale atto ad altro professionista, ove il delegante sia munito di procura, e tanto lui quanto il delegato siano autorizzati dai rispettivi ordini di appartenenza”.

In questo senso, prosegue la decisione, “la notificazione eseguita dal domiciliatario non può essere qualificata inesistente“. Secondo le S.U. (n. 14916/2016) infatti la notificazione è inesistente, ”oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità“. La notificazione eseguita dal domiciliatario non va neppure qualificata nulla.

Del resto, l’art. 1 della legge n. 53/1994, là dove consente “l’esecuzione della notifica diretta all’avvocato munito di procura, non esclude espressamente la delegabilità di tale atto ad altro professionista, sicché in virtù del generale principio secondo cui gli atti non delegabili sono solo quelli espressamente previsti dalla legge, anche l’esecuzione della notifica ai sensi della legge n. 53 del 1994 può essere delegata a un domiciliatario, a condizione che il delegante sia munito di procura, e tanto lui quanto il delegato siano autorizzati dall’ordine degli avvocati”.

Nel caso in esame, pertanto, la notificazione, lungi dall’essere inesistente, non era neppure nulla (vizio che sarebbe stato comunque sanato a seguito della costituzione dell’opposto), ma ritualmente effettuata.