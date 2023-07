Confabitare, alla Bolognina arrivano le “sentinelle di condominio” di Redazione

Pensionati, casalinghe e giovani scendono in campo per provare a contrastare furti, truffe e occupazioni abusive

Contro spacciatori, ladri e truffatori Confabitare fa scendere in campo le “sentinelle di condominio”. Una squadra di pensionati, casalinghe e giovani che collaboreranno con l’associazione per contrastare l’escalation di furti in appartamento, truffe a domicilio, occupazioni abusive e spaccio.

Sul territorio della Bolognina l’iniziativa ha già ricevuto circa 100 adesioni tra gli associati. Il compito delle “sentinelle” sarà prezioso: toccherà a loro osservare, vigilare ed eventualmente segnalare telefonicamente alle forze dell’ordine presenze o movimenti sospetti nel condominio o nelle vicinanze. Oltre a casalinghe e cittadini in pensione (che, con tanto tempo libero a disposizione, potranno dedicare parecchie ore all’attività fino a coprire l’intera giornata), l’idea ha incuriosito anche le nuove generazioni.

«È stata una risposta davvero sorprendente», ha spiegato Zanni con estrema soddisfazione per il feedback positivo. «A testimonianza che la gente vuole impegnarsi in prima persona per difendere la sicurezza della propria casa e contrastare la delinquenza. Aiutandosi soltanto con il telefonino e possibilmente con una buona vista e un buon udito. Niente a che vedere con le ronde. Le nostre sentinelle sono tutt’altra cosa e operano con altre modalità e altri fini».