Confabitare alla Liuc Business School

Una nota precisa che per Confabitare, la formazione è una leva strategica di crescita e di tutela: per i cittadini, per i professionisti e per la stessa associazione. Investire nella conoscenza significa, infatti, rafforzare la cultura dell’abitare e del diritto immobiliare, in un settore in continua evoluzione normativa, tecnologica e sociale.

Da anni - prosegue il testo - Confabitare promuove percorsi formativi interni, con aggiornamenti costanti rivolti ai dirigenti e ai responsabili delle sedi territoriali, e parallelamente collabora con enti di alta formazione e università per favorire lo sviluppo di nuove competenze professionali nel campo immobiliare.

In questa direzione si inserisce l’ iniziativa promossa dalla Liuc Business School, dove a gennaio 2026 prenderà avvio il corso di Management della Proprietà Immobiliare, diretto e tenuto dall’avvocato Luca Capodiferro. Impegnato anche in ambito parlamentare nella stesura di una legge di riforma del settore locativo, Capodiferro porterà in aula le principali novità normative e operative, offrendo ai partecipanti strumenti concreti per affrontare con competenza le sfide del mercato. È inoltre previsto un manuale di approfondimento redatto dallo stesso docente.

«Formare figure competenti e aggiornate è essenziale - commenta Capodiferro - il settore immobiliare è oggi attraversato da diversi cambiamenti: energetici, urbanistici, fiscali e sociali. Servono professionisti in grado di interpretare queste trasformazioni e di accompagnare cittadini e imprese verso scelte consapevoli».

Il programma, a taglio teorico-pratico e con modalità mista (lezioni online e in presenza), offrirà - conclude la nota di Confabitare - un approccio innovativo alla gestione e al diritto immobiliare, unendo il rigore accademico alla concretezza delle esperienze operative.