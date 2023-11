Confabitare presenta al capogruppo di Azione Richetti il suo documento programmatico

Confabitare - associazione di proprietari immobiliari - impegnata nella difesa degli interessi del settore immobiliare, ha recentemente consegnato il suo Documento programmatico 2023-2024 all’ onorevole Matteo Richetti, capogruppo alla camera dei deputati per Azione. La partecipazione attiva di Confabitare nel processo politico è un pilastro fondamentale - precisa una nota - per difendere gli interessi del settore immobiliare. Attraverso un dialogo costruttivo, l’associazione mira a plasmare un ambiente normativo che favorisca la stabilità e la prosperità del settore.

Il documento sottolinea l’uso della cedolare secca per ridurre il carico fiscale sui locatori e propone un confronto sulla proposta della direttiva europea sulle Case Green per esaminare l’impatto ambientale e sociale, tratta le occupazioni abusive, le locazioni turistiche e le soluzioni per gli studenti universitari.

«Attraverso incontri con i politici e la presentazione di documenti programmatici ben strutturati, Confabitare presenta in modo chiaro e organizzato le esigenze e le sfide che il settore immobiliare sta affrontando», ha dichiarato Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, «abbiamo trovato nell’ onorevole Matteo Richetti una figura attenta e disponibile, capace di comprendere appieno le sfide affrontate dai proprietari immobiliari. Per Confabitare il dialogo aperto con i rappresentanti politici è essenziale per contribuire allo sviluppo di politiche che promuovano un ambiente più favorevole alla gestione della proprietà, favorendo la stabilità e la crescita sostenibile».