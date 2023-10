Confabitare: task force e raccolta fondi per la rinascita della Torre Garisenda

Confabitare - associazione proprietari immobiliari - da sempre dedita alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio storico, ha riunito una task force straordinaria, composta da aziende specializzate e professionisti, pronti ad offrire gratuitamente le proprie competenze per il restauro della Torre Garisenda a Bologna a rischio crollo.

«La Torre Garisenda - commenta Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare - è un’iconica e inestimabile testimonianza dell’architettura medievale di Bologna. L’iniziativa di Confabitare nasce dalla profonda convinzione che la conservazione del patrimonio storico sia un dovere collettivo e un investimento per il futuro della nostra comunità. Vogliamo garantire la preservazione non solo della torre stessa, che mai venga a mancare, ma anche di tutto ciò che la circonda. In questo modo, il cuore di Bologna continuerà ad attingere la bellezza di visitatori e turisti, preservando anche il valore dei beni immobiliari circostanti».

La task force di Confabitare è composta da una gamma diversificata di esperti, tra cui architetti, ingegneri strutturali, geologi, restauratori, archeologi, esperti in monitoraggio strutturale, urbanisti, storici dell’arte, e aziende di costruzione, appaltatori, aziende di restauro e gestione progetti.

«Queste aziende e menti brillanti - continua Zanni - sono disposte a collaborare sinergicamente con Confabitare per garantire il successo del restauro. Il loro contributo è fondamentale per assicurare che la Torre Garisenda continui ad essere un simbolo della nostra storia e della nostra cultura. Questo sforzo congiunto rappresenta una dimostrazione tangibile del nostro impegno nella salvaguardia del patrimonio storico di Bologna».

Confabitare ha anche promosso una raccolta fondi tra i propri associati per supportare i lavori di restauro. Una volta conclusa, la sede di Confabitare raddoppierà l’importo raccolto

Per ulteriori informazioni o per contribuire a questo nobile sforzo, vi preghiamo di contattare Confabitare al numero +39 051 270444 o recarsi alla sede Confabitare di in Via Guglielmo Marconi, 6/2.