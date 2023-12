Confedilizia: estensione di tre mesi del termine del 31 dicembre per la conclusione degli interventi superbonus in condominio

Intervento a Piacenza, a un’iniziativa della locale associazione della proprietà edilizia, del presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa sul tema superbonus e cantieri non ultimati. «Come abbiamo detto direttamente al Presidente del Consiglio e al ministro dell’Economia e delle finanze in occasione dell’incontro a Palazzo Chigi del 24 novembre scorso, vi è la necessità di salvare almeno in parte le situazioni di difficoltà che sono in essere nei condominii. Per questo, ribadiamo la nostra richiesta al Governo di procedere a un’estensione di tre mesi del termine del 31 dicembre per la conclusione degli interventi assistiti da superbonus, limitatamente ai casi in cui si sia giunti, entro la fine dell’anno, come minimo al 60 per cento dello stato di avanzamento dei lavori. Si permetterebbe, così, la chiusura di qualche cantiere e si eviterebbe una parte dell’ingente contenzioso che la conclusione della vicenda di questo incentivo inevitabilmente porterà».