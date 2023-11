Conferenza di servizi Gesticond il 10 novembre a Venezia

Giornata ricca di approfondimenti su temi di grande interesse

Si svolgerà a Venezia il 10 novembre presso l’Hotel Amadues dalle 10 alle 18 la Conferenza organizzativa dei servizi organizzata da Gestincond, libera associazione nazionale amministratori immobiliari, aderente alla Confedilizia. Saluti del presidente Massimo Bargiacchi ad aprire i lavori insieme a Giampaolo Zane, Giuliano Marchi, Fabio Ramadori, e il presidente Confedilizia Giorgio Spaziani Testa.

Giornata ricca di focus su temi di grande interesse a partire dalla sicurezza degli impianti condominiali e la qualità dell’acqua per poi soffermarsi sulla contabilità e la polizza assicurativa. Nel pomeriggio si discute, tra l’altro, di rumore in condominio, esercizio della professione in forma societaria, intelligenza artificiale con un focus sul profilo dell’amministratotre del futuro.