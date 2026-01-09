Confermato il sostegno all'acquisto della prima casa

La legge di Bilancio 2026 (legge 199 del 30 dicembre 2025 ) conferma il sostegno all'acquisto della prima casa, in particolare per i giovani, prorogando le agevolazioni legate al Fondo di Garanzia Prima Casa e mantenendo i principali bonus edilizi, anche se con un progressivo riordino delle detrazioni fiscali.
Fondo di Garanzia Prima Casa
La legge di Bilancio 2026, proroga il Fondo di Garanzia Prima Casa (Consap) per i giovani under 36 e altre categorie, facilitando l'accesso ai mutui agevolati fino al 100% del valore dell'immobile, con proroga della garanzia statale fino al 2027 per giovani under 35 con ISEE sotto euro 40.000, estendendo la misura per l'acquisto della prima casa, con garanzia potenziata per specifiche categorie, mantenendo i bonus ristrutturazione per la prima casa.
Analizziamo i dettagli e le novità:
- Proroga Fondo Garanzia: la misura che offre la garanzia statale per i mutui prima casa è stata prorogata anche per il 2026 e oltre (fino al 2027), mantenendo i benefici per specifiche categorie;
- Soggetti beneficiari: giovani under 36, giovani coppie, famiglie monogenitoriali con figli minori, conduttori di case popolari, e famiglie numerose;
- Garanzia potenziata: per giovani under 36 e altre categorie, la garanzia pubblica può coprire fino all'80% del mutuo (per mutui fino a 250.000 euro), con priorità per chi ha ISEE sotto 40.000 euro e non ha compiuto 36 anni;
- Mutuo 100%: la garanzia consente l'accesso a mutui che coprono fino al 100% del valore dell'immobile, in base ai criteri del fondo.
Bonus ristrutturazione prima casa
La manovra di...
