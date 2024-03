Conoscenze giuridiche fondamentali per gli amministratori condominiali

L’appuntamento con il tradizionale convegno giuridico Anaci (Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari) a Baveno rappresenta - precisa una nota dell’assciazione - una delle vetrine più importanti in Italia per verificare le novità condominiali dal punto di vista giuridico. Vengono trattati argomenti centrali di elevato valore per i molti avvocati presenti e per gli stessi amministratori sulla giurisprudenza e sulla nuova dottrina dell’universo condominio per quanto riguarda...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi