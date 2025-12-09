Consumi idrici anomali: l’utente condominio deve dare prova dell’adozione di ogni cautela
Questo, pur spettando al gestore del servizio verificare il regolare funzionamento dell’impianto
I giudici della Cassazione con la sentenza 20540/2025 hanno ribadito un principio rilevante: allorché un contatore registri consumi anomali, grava sul gestore l’obbligo di fornire debita informativa all’utente per consentirgli di attivarsi tempestivamente ed evitare l’aggravamento del danno; mentre, nell’ipotesi in cui venga segnalato dall’utente un malfunzionamento del contatore, pur spettando al gestore provarne il regolare funzionamento, è onere dell’utente dar prova dell’adozione di ogni possibile...
di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and legal Advice