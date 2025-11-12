Condominio

Contabilizzatori: legittima la delibera che impone la sostituzione a spese del condomino

Anche se incide su beni di proprietà privata, si ritiene legittima quando è funzionale al corretto esercizio di un servizio comune

di Laura Capelli - Unai

La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza 1849/2025, affronta un tema di particolare attualità e rilevanza per il condominio: la validità della delibera assembleare che dispone la sostituzione dei ripartitori di calore nelle singole unità immobiliari. Il Collegio conferma la legittimità della delibera, chiarendo che, pur trattandosi di dispositivi di proprietà individuale, l’assemblea condominiale può comunque deliberarne la sostituzione a maggioranza, se la sostituzione è funzionale alla corretta...

