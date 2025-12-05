Contante e trasparenza: le fragilità della gestione finanziaria condominiale

A oltre dieci anni dall’obbligo del conto corrente condominiale, la gestione finanziaria degli edifici continua a mostrare una debolezza strutturale: la zona grigia del contante. È un’area che il legislatore non ha affrontato con pienezza e che oggi rappresenta una delle principali fonti di contenzioso, opacità e inefficienza della macchina condominiale.

L’obbligo di conto corrente

L’articolo 1129 Codice civile, comma 7, impone all’amministratore l’apertura e l’utilizzo di un conto corrente intestato al condominio, sul quale...