Continua la corsa degli affitti in Italia

Che siano buone o cattive notizie dipende dal punto di vista dell'osservatore. Di certo l'aumento dei canoni di affitto in Italia a cui si sta assistendo da mesi è un punto a favore dei rendimenti per i proprietari ma di sicuro non per gli inquilini.

Cosa sta succedendo sul mercato?

La risposta è semplice: gli affitti aumentano in modo inesorabile. «Il mercato delle locazioni, nella seconda parte del 2022, mette in luce un aumento dei canoni di locazione del 3,9% per i monolocali, del 4,2% per ...