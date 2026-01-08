Conto termico 3.0: pubblicate le regole applicative

Sul sito internet del GSE è stato pubblicato, in attuazione di quanto disposto dell’art. 29 del D.M. 7 agosto 2025, il documento recante le regole Applicative del “Conto Termico 3.0”, approvate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) il 19 dicembre 2025, rendendo così pienamente operativo dal 25 dicembre 2025 questo nuovo importantissimo strumento di “Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”.