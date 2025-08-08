Conto Termico 3.0: un’opportunità per l’efficientamento energetico dei condomìni

In un momento in cui l’efficientamento energetico rappresenta una priorità per il patrimonio edilizio italiano, Anapic (Associazione nazionale amministratori professionisti immobili e condominiali), sotto la guida della presidente Lucia Rizzi, lancia un’iniziativa formativa dedicata al Conto Termico 3.0, con un corso di aggiornamento a settembre 2025 rivolto agli amministratori di condominio.

Il Conto Termico, gestito dal Gse, è uno strumento di incentivazione che consente di recuperare fino al 65% della spesa sostenuta per interventi di riqualificazione energetica su impianti e involucro edilizio. Il meccanismo si applica anche ai condomìni, che tramite l’amministratore possono accedere ai contributi per:

• Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione o pompe di calore

• Installazione di solare termico

• Miglioramento dell’isolamento termico

• Sistemi di contabilizzazione del calore

«Troppo spesso il Conto Termico è percepito come complesso, ma in realtà è un incentivo diretto, rapido e concreto» spiega Lucia Rizzi. «Anapic ha deciso di supportare gli amministratori con una formazione tecnica e operativa, per rendere questi interventi una realtà nei condomìni italiani».

Il corso Anapic, valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio (Dm 140/2014), affronterà nel dettaglio:

• I requisiti tecnici per accedere all’incentivo

• Il funzionamento del portale Gse

• La documentazione necessaria e le tempistiche

• Il ruolo dell’amministratore nella progettazione e nella comunicazione con i condòmini

Il percorso sarà erogato in modalità mista (online + in presenza) e prevede anche l’intervento di esperti del settore energetico e rappresentanti di ESCo e studi tecnici.

📌 Le iscrizioni apriranno il 2 settembre sul sito ufficiale:

👉 www.anapic.it