Conto termico, partono i contributi per l’efficienza energetica e resta lo sconto in fattura

I contributi potranno essere prenotati a partire dal 25 dicembre, quando il nuovo meccanismo entrerà pienamente in vigore e sarà attivato il nuovo portale dedicato. Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha approvato le regole applicative del Conto termico 3.0, redatte su proposta del Gestore dei servizi energetici (Gse). È il passaggio che mancava per rendere pienamente operative le previsioni del decreto ministeriale del 7 agosto 2025.

Il nuovo attesissimo strumento per i lavori...