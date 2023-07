Convegno Confabitare il 7 luglio a Bari sulla gestione immobiliare e urbanistica di Redazione

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







«Il patrimonio immobiliare, dalle locazioni brevi alla conformità urbanistica». Questo il titolo del convegno che Confabitare organizza a Bari venerdì 7 luglio 2023, presso la Sala convegni della Camera di Commercio. L’evento, patrocinato da importanti istituzioni, si propone di affrontare tematiche di grande rilevanza nel settore immobiliare e urbanistico, quali il patrimonio immobiliare, le locazioni brevi e la conformità urbanistica. Il convegno sarà introdotto dal presidente di Confabitare Bari e Provincia, Nino Giorgio, a cui seguiranno Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, il vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, e Stefano Lacatena, consigliere delegato per il paesaggio, l’urbanistica e l’assetto del territorio della Regione Puglia.

Gli interventi

Durante il convegno organizzato da Confabitare, si discuterà delle locazioni abitative per esigenze non ordinarie e delle riforme in atto, focalizzandosi sulla tutela dei proprietari immobiliari. Verranno analizzate inoltre le nuove forme di ospitalità e la loro connessione con la crescita economica, nonché i valori immobiliari legati alle locazioni brevi.

Il dottor Eugenio Romey, commercialista e revisore legale di Roma, affiliato al Centro studi Confabitare, si concentrerà sul tema delle l ocazioni abitative per esigenze non ordinarie, esplorando le riforme attualmente in atto e la tutela del proprietario immobiliare in relazione a questa tipologia di contratti. La dottoressa Maria Giovanna Castrovilli, presidente dell’Associazione Extralberghiero di Bari, offrirà un’analisi sulle nuove forme di ospitalità e sulla crescita economica nel settore immobiliare. Il professor Maurizio Amato, docente di Estimo presso il Politecnico di Bari, tratterà i valori immobiliari legati alle locazioni brevi. L’architetto Michele Graziadei, presidente della Fondazione architetti della provincia di Potenza, presenterà un approfondimento sulla pianificazione urbanistica e la sanatoria edilizia con la doppia conformità. L’avvocato Felice Eugenio Lorusso, amministrativista del Foro di Bari, tratterà il tema della sanatoria giurisprudenziale e il Testo Unico dell’Edilizia.

Partecipare al convegno di Confabitare (qui il programma completo) permetterà agli operatori del settore, agli esperti, agli amministratori e a chiunque sia interessato di approfondire la conoscenza di numerose tematiche legate al patrimonio immobiliare e alla pianificazione urbanistica. La presenza di importanti personalità, come rappresentanti di associazioni, ordini professionali e istituzioni, offrirà l’opportunità confrontarsi con figure di spicco nel settore immobiliare e urbanistico.