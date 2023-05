Convegno Confabitare sul co-hounsing il 12 maggio ad Andria

Venerdì 12 maggio, alle ore 15:00, presso Masseria Posta di Mezzo, nei pressi di Castel del Monte ad Andria, si terrà il convegno «Abitare il BenEssere - rigenerazione umana ed urbana», organizzato da Confabitare - associazione proprietari immobiliari - con il patrocinio del Comune di Andria e della Provincia BAT. L’evento rappresenta - comunica una nota - un’importante occasione di approfondimento sulla dimensione umana ed urbana che sta rivoluzionando il concetto di abitazione: il cohousing.



Il cohousing è un modello di abitazione collaborativa che prevede la condivisione di spazi comuni e servizi tra gli abitanti di un gruppo di case o appartamenti. Si tratta di una forma di convivenza che punta a promuovere la socialità, la cooperazione e la solidarietà tra le persone, riducendo al contempo l’isolamento sociale e il consumo di risorse. Nel cohousing, gli abitanti partecipano attivamente alla progettazione e alla gestione degli spazi comuni, come ad esempio giardini, cucine, lavanderie, sale comuni, officine e laboratori. Ogni nucleo familiare o individuale possiede la propria abitazione privata, ma può usufruire dei servizi e degli spazi comuni, promuovendo la creazione di una comunità attiva e coesa.

Il cohousing può assumere diverse forme e organizzazioni, in base alle esigenze e alle scelte dei partecipanti. Condividere gli spazi e migliorare lo stile di vita sono solo alcuni dei benefici che l’esperienza del cohousing offre alle persone, Confabitare da tempo si occupa di favorire lo sviluppo di questo modello di abitazione collaborativa perché rappresenta una delle risposte più esaustive finalizzate a ritrovare dimensioni perdute di socialità, aiuto reciproco e, per com'è strutturato, crea dei presupposti per rapporti di buon vicinato.Il progetto Cohousing Puglia, ideato e promosso da Confabitare, sarà il protagonista del convegno.

Da diversi anni la Puglia è meta di stranieri che sempre più investono nell'acquisto di masserie con i tipici jazzi. «Devo fare i miei sinceri complimenti a Saverio Tondolo, presidente di Confabitare BAT, per aver ideato e messo in atto questo progetto in Puglia - dichiara Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare - la Puglia è una regione che si distingue per un forte senso di comunità e un’attenzione particolare alle relazioni interpersonali ed è caratterizzata da un’alta densità di centri storici e di piccoli borghi; questo tipo di architettura può essere facilmente adattato al modello di cohousing, in cui gli spazi comuni diventano luoghi di incontro e di condivisione. Il cohousing - continua Zanni - si inserisce perfettamente in una visione di sostenibilità ambientale e attenzione alla qualità della vita delle persone che ne fanno parte, in quanto promuove uno stile di vita più sostenibile, basato sulla condivisione di spazi e risorse, e favorisce la creazione di una comunità attiva e partecipativa».

Il convegno si prefigge l’obiettivo di promuovere, dal punto di vista culturale e sociale, una nuova dimensione di costruzione partecipata del proprio futuro e di quello di tante persone, soprattutto sole, che si ritrovano a dover pianificare la propria vita.Saranno presenti illustri ospiti ed esperti del settore in grado di approfondire il nuovo concetto dell’abitare del futuro.

Il convegno sarà introdotto dal saluto istituzionale di Giovanna Bruno, Sindaco di Andria, Antonio Decaro, Sindaco di Bari e presidente Anci, e Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare. Tra i relatori, ci saranno Adriana Porro, naturopata psicosomatista, Pino Aprile, giornalista e scrittore, Sergio Bisciglia, professore Associato di Sociologia urbana presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Bari, Giovanna Pontiggia, psicologa e psicoterapeuta, Maurizio D’Amato, professore associato di Estimo e valutazione immobiliare presso il Politecnico di Bari, e Giovanna Mangialardi, docente a contratto di Urbanistica presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Bari.