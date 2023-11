Convivenza serena e inclusiva in condominio? Arrivano le Regole stagionali di buon vicinato

Iniziativa di VeryFastPeople in collaborazione con Anaci: venti vignette tradotte in undici lingue da posizionare negli spazi comuni dei condomìni

«Con il primo freddo in agguato, in casa mantieni un clima adeguato: inutile ambire ai tropici, rimangono comunque utopici» recita così una delle vignette delle «Regole stagionali di buon vicinato» pensate da VeryFastPeople - società di consulenza e assistenza personalizzata rivolta agli amministratori condominiali - in collaborazione con Anaci.

Al centro dell’iniziativa 20 divertenti illustrazioni, cinque per ogni stagione, pensate per educare i condòmini a pensare più come comunità che come individui, all’insegna di una convivenza armoniosa e inclusiva.

Le vignette indicano anche l’articolo del Codice da rispettare

Posizionate negli spazi comuni, le Regole stagionali di buon vicinato puntano sull’ironia, strappando un sorriso ai condomini che possono nel frattempo anche comprendere i regolamenti previsti dalla Polizia urbana e dal Codice civile e penale. Ogni vignetta, infatti, riporta la dicitura dell’articolo legislativo a cui si riferisce. Per esempio, «Porta in casa scarpe e ombrello bagnato, per un pianerottolo sempre asciutto e ordinato» tratto da Divieto di abbandonare oggetti sul pianerottolo Articolo 1117 Codice civile - Articolo 833 Codice civile.

La società di consulenza varesina ha pensato a regole semplici e chiare, facilmente applicabili per aiutare i condòmini a non perdere la pazienza e scadere in brutte liti, che, nella peggiore delle ipotesi, possono portare anche a cause civili in tribunale: tra quelle più comuni, i condòmini che allagano il balcone sottostante con il proprio bucato, schiamazzi notturni durante le feste natalizie, o il padrone di un cane che non raccoglie i bisogni del proprio amico a quattro zampe.

La tradizione in 11 lingue

Spesso, gran parte dei contenziosi tra condòmini sono dovuti all’eterogeneità dei singoli, persone diverse tra loro per lingua e abitudini. Per rendere il progetto ancora più inclusivo e comprensibile da qualunque cittadino - senza distinzione di razza, religione e sesso -, le vignette sono state tradotte in 11 lingue diverse (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, albanese, rumeno, croato, cinese, arabo).

«Collaboriamo con più di 2.300 studi di amministrazione condominiale per facilitare una gestione intelligente e semplificata di circa 100.000 condomìni in tutto il paese. Questo ci conferisce una conoscenza approfondita delle dinamiche relazionali all’interno dei complessi residenziali e dell’importanza del mantenimento della convivenza pacifica», afferma Francesco Paini, cofondatore di VeryFastPeople. «Con questa iniziativa desideriamo offrire ai condòmini suggerimenti validi, sottolineando che piccole attenzioni possono garantire una coabitazione armoniosa nel rispetto della collettività».