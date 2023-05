Convocazione del condomino effettivo, verbale di assemblea e morosità nelle pronunce della settimana di Antonio Scarpa

La Suprema corte è di recente ritornata sul tema del condomino apparente erroneamente invitato a partecipare all’assemblea

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Si segnala per la cura nell'approfondimento delle complesse questioni affrontate il contributo di C. Belli, Il beneficio d'escussione dei condòmini «morosi» nei contratti d'appalto in condominio: ardite modulazioni giurisprudenziali, in Diritto e pratica condominiale 2 maggio 2023, a proposito di una recente sentenza del Tribunale di Civitavecchia. In argomento, si rinvia anche a G. Rocchetti, La Cassazione interviene sulla natura della responsabilità verso i terzi creditori ex articolo 63, comma...