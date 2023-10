Convocazione degli eredi in assemblea e indennità di sopraelevazione tra i temi delle pronunce della settimana di Antonio Scarpa

In Diritto e pratica condominiale 24 ottobre 2023 è stato pubblicato il contributo di G. Bordiga, Sull’obbligo di comunicazione degli eredi del condomino deceduto, a proposito di una recente sentenza del Tribunale di Roma. Secondo la giurisprudenza di legittimità, all’assemblea condominiale deve essere comunque convocato l’effettivo titolare del diritto di proprietà dell’unità immobiliare, indipendentemente dalla avvenuta comunicazione all’amministratore della eventuale vicenda traslativa ad essa relativa, non incidendo la disciplina in ordine alla tenuta del registro di anagrafe condominiale, di cui all’articolo 1136, comma 6 Codice civile e all’obbligo solidale per il pagamento dei contributi in caso di cessione dei diritti, di cui all’articolo 63, comma 5, disposizioni attuative Codice civile sull’acquisizione dello “status” di condomino e sulle conseguenti legittimazioni (Cassazione 24 aprile 2023, n. 10824).

Non appare, così, più sostenibile che, fino a quando gli eredi non gli manifestino la loro qualità, l’amministratore condominiale, seppur a conoscenza del decesso di un condomino, non è tenuto a inviare alcun avviso (né al condomino, né agli eredi impersonalmente), non avendo utili elementi di riferimento e non essendo obbligato a fare alcuna particolare ricerca (così Cassazione 22 marzo 2007, n. 6926). La comunicazione a tutti i condòmini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale costituisce presupposto di validità della costituzione dell’assemblea e a tale formalità non può soprassedersi in maniera da “congelare” il diritto di intervento e di voto correlato alla quota millesimale spettante al condomino morto, quasi fosse una sanzione da irrogare agli eredi per non aver notiziato l’amministratore della variazione di titolarità della porzione. A sopperire a tale inerzia dei subentrati nel diritto di condominio si prestano gli ultimi due periodi dell’articolo 1136, comma 6, Codice civile. In argomento, si vedano già D. Folli, Il principio di apparenza non opera per la partecipazione all’assemblea condominiale, in Diritto e pratica condominiale 3 maggio 2023, nonché Il Punto della Settimana 5 maggio 2023.

E. Duca, La delibera condominiale che dichiara unilateralmente risolto il contratto di appalto è invalida, in Diritto e pratica condominiale 25 ottobre 2023, commenta l’ordinanza della Cassazione 27836 del 2023. In realtà, tutto ruota sul ruolo assunto dalla deliberazione assembleare nel procedimento di formazione di un contratto. La delibera dell’assemblea, invero, pur comportando per i condòmini l’effetto di autorizzare o di vietare determinati atti di gestione o di godimento relativi alle parti comuni, non è mai qualificabile come atto di autonomia negoziale necessario al perfezionamento del contratto. L’assemblea non conclude contratti (e tanto meno li risolve), ma al più approva le spese occorrenti. La medesima assemblea può però, deliberare di recedere da un contratto di appalto concluso per la gestione condominiale, investendo l’amministratore del compito di portare ad esecuzione tale volontà del condominio volta a far cessare il rapporto contrattuale col terzo.

In Diritto e pratica condominiale 26 ottobre 2023, P. Criscione, La revisione dei criteri di ripartizione inseriti nel regolamento condominiale: differenza tra norme di natura contrattuale e norme di natura regolamentare, ha segnalato l’ordinanza della Cassazione 23582 del 2023. Si veda al riguardo Cassazione 4 luglio 2022, n. 21086, la quale ribadisce che la convenzione sulla ripartizione delle spese in deroga ai criteri legali, ai sensi dell’articolo 1123, comma 1, Codice civile deve essere approvata da tutti i condòmini, ha efficacia obbligatoria soltanto tra le parti, non vincolando gli aventi causa da queste ultime, è modificabile unicamente tramite un rinnovato consenso unanime e presuppone una dichiarazione di accettazione avente valore negoziale, espressione di autonomia privata, la quale prescinde dalle formalità richieste per lo svolgimento del procedimento collegiale che regola l’assemblea.

P. Criscione, L’indennità di sopraelevazione, in Diritto e pratica condominiale 27 ottobre 2023, ripercorre i passaggi di Cassazione 35525 del 2022. Il presupposto della norma contenuta nell’articolo 1127 Codice civile relativa all’indennità dovuta agli altri condòmini dal proprietario dell’ultimo piano che proceda alla sopraelevazione, è costituito dalla esistenza di una comunione sulla colonna d’aria soprastante l’edificio, la cui utilizzazione corrisponde alla sopraelevazione, ed ha il suo fondamento proprio nella comunione dell’area, cioè del suolo su cui sorge l’edificio, il valore del quale è compreso, per quota, nel valore di ciascun piano e di ciascun appartamento. Ciò costituisce l’elemento base del calcolo previsto dall’articolo 1127, ultimo comma, Codice civile.

Cosicché l’indennità prevista da tale norma ha appunto lo scopo di ristabilire la situazione economica precedente, mediante la prestazione dell’equivalente pecuniario della frazione di valore dell’area perduta con la sopraelevazione, da ogni singola quota. È evidente come, ai fini del diritto all’indennità e della misura di questa, è del tutto irrilevante il rapporto tra l’altezza raggiunta dall’edificio condominiale per effetto della sopraelevazione e l’altezza preesistente. L’indennità è, infatti, dovuta anche nell’ipotesi che il proprietario dell’ultimo piano, dopo avere ricostruito questo in limiti di altezza inferiori a quelli preesistenti, abbia eretto nuovi piani senza superare il precedente limite di altezza del fabbricato.

L’articolo 1127 Codice civile trova, quindi, giustificazione nella occupazione, da parte di chi sopraeleva, dall’area comune su cui sorge il fabbricato, ossia nella maggior utilizzazione di detta area: ciò implica che, rimanendo sempre lo stesso il valore del suolo (dividendo), con l’aumento del numero dei piani (divisore) necessariamente diminuisce il valore di ogni quota piano (quoziente). L’indennità di sopraelevazione deve essere corrisposta anche dal proprietario esclusivo del lastrico solare, in quanto, data la netta differenziazione fra il lastrico solare e l’area soprastante, il proprietario esclusivo del lastrico solare, che utilizza, avvalendosi della facoltà concessagli dal primo comma dell’articolo 1127 del Codice civile, la colonna d’area comune, deve indennizzare gli altri condòmini, i quali vengono ad essere privati della possibilità di sfruttare la cosa comune.

L’area da valutarsi, ai fini dell’indennità, è solo quella su cui sorge la parte di fabbricato che si sopraeleva, determinabile mediante la proiezione verticale dei limiti della nuova costruzione, mentre i condòmini da indennizzare sono quelli sottostanti compresi, sia pure in parte, entro i limiti di tale proiezione. Ai fini del calcolo dell’indennità, non si tiene conto (nella divisione del valore del suolo per il numero dei piani) del piano delle cantine, le quali non costituiscono un piano autonomo e distinto, ma sono accessori dei vari piani od appartamenti, il cui valore è compreso in quello del piano o dell’appartamento cui sono legate dal vincolo di accessorietà o di pertinenza. Nel suddetto calcolo non occorre nemmeno tener conto delle soffitte di proprietà esclusiva, anche se siano abitabili, ove le stesse vengano ricostruite e conservate al proprietario dopo la sopraelevazione. Devono, al contrario, essere calcolati, ai fini della determinazione dell’indennità, i cosiddetti ammezzati o mezzanini - sia pure come mezzi piani -, sempreché abbiano, sul piano strutturale e funzionale, connotazioni di autonomia e di indipendenza e non siano astretti alle altre unità immobiliari da intimi vincoli pertinenziali.

La determinazione dell’indennità prevista dall’articolo 1127 Codice civile, nel caso di sopraelevazione di un solo piano, deve essere effettuata assumendo come elemento base del calcolo il valore del suolo sul quale insiste l’edificio o la parte di esso che viene sopraelevata, dividendo, poi, il relativo importo per il numero dei piani, compreso quello di nuova costruzione, e detraendo, infine, dal quoziente così ottenuto, la quota che spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione. Nel caso di sopraelevazione di più piani, invece, il quoziente ottenuto dividendo il valore del suolo per il numero complessivo dei piani preesistenti e di quelli di nuova costruzione deve essere moltiplicato per il numero di questi ultimi e l’ammontare dell’indennità è rappresentato dal prodotto così ottenuto, diminuito della quota che, tenendo conto del precedente stato di fatto e di diritto, spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione. In quest’ultimo caso, risulta errato il diverso criterio secondo il quale l’indennità andrebbe considerata piano per piano, iniziando dal primo e calcolando il nuovo piano sovrastante come se si trattasse di un piano già costruito.

L’indennità costituisce un debito di valore, da determinarsi con riferimento al tempo della sopraelevazione. La legittimazione ad esercitare il diritto all’indennità di sopraelevazione ex articolo 1127, comma 4, Codice civile spetta ai singoli condòmini (che rivestivano tale qualifica al tempo della sopraelevazione) e non all’ente condominiale unitariamente inteso, ovvero all’amministratore dello stesso.

Infine, in Diritto e pratica condominiale 23 ottobre 2023, può leggersi l’articolo La partecipazione alle assemblee condominiali del custode giudiziario dell’unità immobiliare, che affronta il problema se, in ipotesi di unità immobiliare, sequestrata o pignorata, amministrata da un custode giudiziario, spetti a quest’ultimo o, piuttosto, comunque al proprietario il diritto di prendere parte alle assemblee di condominio e l’obbligo di pagare le spese condominiali.